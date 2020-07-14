فتح باب التسجيل في«أكاديمية الفنون» بدبا الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - وام)

أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، عن فتح باب التسجيل في فرعها الجديد بمدينة دبا الفجيرة، وبدء تلقي تسجيل الطلبة الراغبين في تعلم الفنون الموسيقية والبصرية وفن الباليه.

وتعمل الأكاديمية على إعداد جيل جديد من الموهوبين، وتقديم الخدمات التعليمية المميزة لهم وتأهيلهم أكاديميا وعمليا، وفق أحدث المناهج الدولية.

وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، إن الأكاديمية تسعى لتوفير التخصصات الفنية كافة في مناهجها التعليمية، وتوسيع نشاطاتها في جميع أنحاء الإمارة، وذلك بفضل توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، لصقل ورعاية الهواة الموهوبين، وتقديم الخدمات التعليمية المميزة لهم.

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