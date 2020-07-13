العثور على جثة نايا ريفيرا والإعلان عن وفاتها رسمياً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن اليوم وفاة النجمة الأمريكية نايا ريفيرا غرقاً بعد أيام من البحث عنها بعد اختفائها في احدى بحيرات كاليفورنيا.

وتوفيت نايا ريفيرا عن عمر يناهز 33 عاماً، بعد 5 أيام من فقدانها والبحث عنها، وبدأت الواقعة باستئجار نايا وابنها لقارب في بحيرة بيرو جنوب كاليفورنيا، يوم الأربعاء الماضي، وعثر بعدها على ابنها بمفرده على القارب، وأجرت السلطات عمليات بحث واسعة للعثور على والدته.

ومن المقرر ان يعقد مؤتمر صحفي الليلة للكشف عن تفاصيل وفاة نايا ريفيرا ونتائج عمليات البحث عنها وملابسات حادث غرقها، والذي أحزن الجميع الفترة الأخيرة خاصة بعد تداول صور لعائلتها وهم يحاولون العثور عليها في البحيرة طيلة الأيام الماضية.

ويذكر ان نايا ريفيرا اشتهرت بدورها في مسلسل glee بدور "سانتانا لوبيز"، وقدمت عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية في مسيرتها، وقدمت ألبوم غنائي وحيد في مسيرتها، وكان آخر ظهورها لها مع ابنها في يوم الحادث، ونشرت صورة لها معه وعلقت:" فقط نحن الإثنين".

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