مليونير يتحول إلى عامل توصيل لكسر إغلاق كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

شعر رجل الأعمال الروسي سيرجي نوتشوفنبي البالغ من العمر 38 عاما بالملل من البقاء في المنزل بسبب إغلاق فيروس كورونا، ليتحول مؤقتا إلى وظيفة منخفضة الأجر وهي توصيل الطلبات للمنازل.

ونفى رجل الأعمال الروسي فقدانه لشركته الخاصة، مؤكدا أنه وقع للعمل مع شركة توصيل كبرى لأنه أراد النظر إلى الحياة من زاوية أخرى والخروج في الهواء الطلق وسط القيود المفروضة على الحركة، وفقا لمجلة الرجل.

وقال سيرجي نوتشوفنى إنه يمشى في المتوسط 20 كيلومترًا يوميًا لتوصيل الطعام، ويكسب 1500روبل (13-20 دولارًا) يوميًا، مشيرا إلى أن عمله كاستشاري كان يكسب من ورائه حوالي مليوني دولار سنويا.

وحول السر وراء ذلك قال رجل الأعمال الروسي: "الوظيفة الجديدة تقدم لي النشاط البدني الذي أفتقده بشدة وسط الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا، واستراحة من تفقد الإنترنت إلى ما لا نهاية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز