مدير أعمال هيفاء وهبي السابق يكشف تفاصيل زواجه منها

المصدر: البيان الإلكتروني

قال المدير السابق لأعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محمد وزيري، إنه تزوجها منذ ثلاث سنوات، وكانت تعيش معه في بيت واحد، مشيرا إلى أن المشكلة معها بدأت بسبب تصوير أحد الأفلام.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017، ولكن علاقتهما توترت قبل بدء تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، قائلا "تفاجأت برحيلها قبل استكمال الفيلم، ولا تريد السفر لأوروبا".

وتابع: "أنا وهيفاء لم ننفصل، وكنا نعيش في نفس المنزل، بعدها طلبت السفر إلى الخارج، وأكدت بأنها عندما تعود ستعلن الانفصال رسميا".

وأضاف: "لم أكن أريد الإعلان عن الزواج، وكنت زوجها قبل أن يقال عني مدير أعمالها، ولدي قسيمة الزواج".

وكانت النجمة اللبنانية قد اتهمت مدير أعمالها السابق بسرقة مبلغ قيمته 62 مليون جنيه، بموجب توكيل حررته له عندما كان يتولى إدارة أعمالها.

وأوضحت: "من ضمن الأشياء التي سرقت مني، فيلا بأحد الكومباوندات في مصر، قام هذا الشخص (محمد وزيري) باقتحامها بالقوة وكسر الباب، رغم أن مقتنياتي ومقتنيات أختي داخل الفيلا".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز