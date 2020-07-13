طوكيو تمنح 930 دولاراً لكل مقيم مصاب بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

سيبدأ حي شينجوكو في طوكيو في منح 100 ألف ين (نحو 930 دولارا) لكل مقيم مصاب بفيروس كورونا الجديد في وقت مبكر من شهر أغسطس المقبل، في محاولة لدعم سبل عيش أولئك الذين لا يستطيعون العمل أثناء تلقي العلاج.

يخطط الحي، الذي يضم أحد أكبر مناطق الحياة الليلية في اليابان، لإرسال نماذج الطلبات قريبًا إلى المقيمين المؤهلين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تزايدت فيه حالات الإصابة الجديدة في النوادي الليلية وأماكن الحياة الليلية الأخرى التي تقدم خدمات الضيافة في البلاد.

المؤهلون للحصول على أموال الإعانة هم أولئك الذين تم التأكد من إصابتهم بالفيروس وسجلت إقامتهم في الحي اعتبارًا من 7 نيسان، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة اليابانية حالة الطوارئ بسبب الفيروس في طوكيو و6 محافظات أخرى.

في ميزانيته التكميلية المالية للعام 2020، خصص الحي حوالي 100 مليون ين كتكاليف لبرنامج أموال الإغاثة، بحسب موقع (اليابان بالعربي).

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