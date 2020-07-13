شاهد.. مكيّف الجيب الشخصي المحمول في قميص من سوني

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

بعد عام واحد من إطلاق النموذج الأولي لمكيف الهواء الفردي كجزء من عملية التمويل الجماعي، تقوم سوني الآن بتسويق هذا الملحق الذي يسمى Reon Pocket.

إن لجوء العلامات التجارية إلى استخدام منصات التمويل الجماعي عندما تريد التحقق من شعبية أحد اختراعاتها التي تعتبرها "غير معتادة"، أصبح تقليدا شائعا في قطاع الصناعة.

وهنا لا يتعلق الأمر بتمويل المشروع فقط، بل بتحري تقبل الجمهور للمنتوج، وهذا بالضبط ما حدث مع Reon Pocket لسوني اليابانية، حيث تم طرح الفكرة لأول مرة على موقع First Flight للعلامة التجارية قبل عام.

هذه المنصة هي المكان الذي يمكن فيه لموظفي سوني مشاركة إبداعاتهم من دون قيود، وعندما يتم جمع الأموال اللازمة لتسويق تصميم ما، يتم إنتاج السلعة وطرحه للبيع. لذلك فإن Reon Pocket، الذي كان موجودا في شكل نموذج أولي فقط قبل عام، أصبح واحدا من المشاريع المهووسة التي تم تحقيقها في الواقع بنهاية الأمر.

كما قدم موقع (futura-sciences) قبل سنة، فإن الأمر يتعلق بنظام تكييف هواء صغير للجيب يبرد الجسم بوضعه تحت الملابس.

تكييف في الظهر

كان مبرمجا للإطلاق أصلاً في أولمبياد طوكيو 2020، لكن تم طرح هذا الملحق للتو في الأسواق لإرجاء الأولمبياد بسبب الفيروس التاجي الجديد.

ويتكون نظام التبريد هذا من تي شيرت برقبة على شكل حرف V مع جيب خاص في مؤخرة العنق، يتم ادخل جهاز بوزن 85 غراماً فيه، ليعمل هذا الملحق كمكيف هواء على قاعدة التبريد الكهروحراري، الذي يستخدم ظاهرة "مبدأ بيلتيير" لتوليد تدفق حراري عند المنطقة الواصلة بين نوعين مختلفين من المواد.

وعند ملامسته للجلد، يمتص الجهاز حرارة الجسم ويستخرجها باستخدام مروحة صغيرة لتبريد منطقة التلامس، وحتى وإن كان انتشار النضارة موضعيًا للغاية في الجزء العلوي من العمود الفقري، فإن تبريد هذه المنطقة من الجسم يخدع الحواس ويعطي الشعور بالانتعاش العام للجسم.

ووفقًا لسوني، يمكن لـ Reon Pocket خفض درجة حرارة الجسم بمقدار 12 درجة، وبالتالي يمكن أن يمنع الملحق القميص من البلل في حالة حدوث موجة حر.

وعلى نفس المبدأ، يمكن استخدامه أيضًا كمسخن شخصي في فصل الشتاء وتدفئة الجسم بمقدار 8 درجات.

يتم التحكم في Reon Pocket من خلال تطبيق مخصص يحمل على الهواتف الذكية عبر الاتصال عن طريق Bluetooth.

تتم إعادة شحن الجهاز مثل الهاتف المحمول، مع مقبس USB من النوع C.، وبحسب الشركة المصنعة، فإن البطارية توفر ساعتي عمل لجهاز Reon Pocket.

في الوقت الحالي، يتم بيع الملحق وقميصه فقط في اليابان، حيث يُشتهر الصيف بأنه حار ورطب جدًا. بسعر حوالي 100 يورو.

يذكر أن سوني كانت قد أعلنت عن الفكرة في شهر يوليو من السنة المقبلة لتوفي بوعدها في ظرف عام كما التزمت، بعد أن استطاعت جمع تمويل بـ 500000 يورو.

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