وفاة 105 أطباء في مصر بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نعت النقابة العامة للاطباء بمصر الشهيد الدكتور عرفة رجب عمر نحلة مدير مستشفى التكامل ( سابقاً ) بشوني بالغربية الشهيد الـ 105 والذي توفي بمستفي العزل بكفر الزيات بعد إصابته بفيروس كوڤيد 19 بحسب موقع فيتو.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.



جدير بالذكر ان اجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و 3769 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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