دقائق مرت سنة.. الرواية الكاملة لحادث اقتحام منزل نانسي عجرم

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض منصة "شاهد" الإلكترونية التابعة لمجموعة قنوات "إم بي سي" فيلم وثائقي بعنوان "الرواية الكاملة"، في الـ16 يوليو الجاري، والذي يتناول قصة اقتحام فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ومقتل المقتحم على يد زوجها فادي الهاشم.

ويتناول الفيلم القصير تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة المقتحم مطلع العام الجاري، وشغلت الرأي العام بسبب وجود ألغاز كثيرة في تفاصيلها.

انتقادات واسعة لـ«الرواية الكاملة» قبل عرضه

بمجرد إعلان منصة «شاهد vip» عن عرض فيلم «الرواية الكاملة» الذي تم تصنيفه كتحقيقات وثائقي مع صورة لزوج النجمة اللبنانية أثيرت عاصفة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات واسعة ما بين مؤيد لمحتوى لم يعرض بعد، ومهاجم لفكرة استغلال الأمر فنيا، لا سيما أن القضية ما زالت منظورة امام القضاء ولم يسدل الستار عليها بعد.

ونقل موقع "القبس" عن مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، جيجي لامارا قوله: الفيلم عبارة عن مقابلة مطولة مع زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم مدتها تقريبا ساعة ونصف الساعة من المقرر عرضها عبر تطبيق «شاهد» وقد سجلت المقابلة بمعرفة قناة mbc في أول ظهور لفادي إعلاميا للحديث عن الكثير من الأمور، خصوصا الأحاديث التي شابها عدم الدقة وبعض التصريحات العارية عن الصحة والتي الصقت به طوال الفترة الماضية، سوف يسرد فادي القصة كاملة.

تهديد نانسي

واستدرك جيجي «انتشرت كثير من الأقاويل بينما التزم فادي الصمت، لذلك من حقه أن يظهر ويفند ويسكت كل من تحدث دون وجه حق بأمور غير صحيحة، ويرد ايضا على بعض النقاط، لقد وصل الأمر إلى تهديد فادي ونانسي بالقتل من الشخص المقيم في ألمانيا».

وحول الهجوم الذي تعرض له الفيلم قبل عرضه قال لامارا: اتمنى أن تشاهدوا جميعا المقابلة قبل الحكم عليها طوال الفترة الماضية، لم يتحدث فادي، والآن من حقه التوضيح والإجابة على كثير من التساؤلات.

وتغيرت حياة نانسي عجرم بشكل جذري عنها بعد حادثة مقل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا الفنانة اللبنانية بـ18 طلقة على يد زوجها بسبب اقتحام الموسى المنزل ليلا.

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