أمريكي على فراش الموت بعد إصابته بكورونا: كنت أظن أنه كذبة

المصدر: البيان الإلكتروني

شكك أمريكي من ولاية تكساس بوجود فيروس كورونا المستجد وتحداه بأن حضر حفلة نقل كورونا المثيرة للجدل والرائجة في أمريكا، وكانت النتيجة أنه أصيب بالفيروس.

وحسب الطبيبة المعالجة فإن هذه الحفلات تقام على أساس أن يأتي شخص مصاب بكورونا لينقل العدوى للآخرين عمداً وبرضاهم لأنهم لا يصدقون وجود هذا الفايروس ويأتون كتحدي.

الرجل مات من كورونا ولكنه قال للممرضة قبل وفاته: "لقد ارتكبت خطأ، كنت أعتقد أن كورونا كذبة".

وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى، حيث وثقت أكثر من 66 ألفا و 600 حالة إصابة جديدة على مدار يوم الجمعة، وفقا لأحدث البيانات التي أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

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