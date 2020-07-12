بالفيديو.. بعد كمامات الذهب.. الهند تصنع أقنعة وجه مرصعة بالماس

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ضرورة التعايش مع فيروس كورونا لوقت طويل، أصبحت أقنعة الوجه جزءًا من أزياء الملابس والأكسيسوارات، فبعد كمامات تحمل علامات لماركات عالمية شاهدنا كمامات من الذهب في الهند، واليوم، تصدرت عناوين الصحف في نفس البلد كمامات مرصعة بالماس بقيمة 1،40،000 روبية (1,861.87 دولار أمريكي) ينتجها متجر للمجوهرات في مدينة سورات للزبائن الذين يرغبون في ارتدائها في حفلات الزفاف.

وعمل المتجر أيضا على تصميم كمامات مرصعة بالماس خاصة بالعرسان لارتدائها في حفل الزفاف.



وتشتهر مدينة، سورات في غوجارات بالهند باسم 'عاصمة الماس في العالم'، وتشير التقديرات إلى أن تسعين في المئة من الألماس الطبيعي في العالم يمر عبر الولاية، حيث يقطع ويصفى قبل أن يباع من خلال معارض تجارية عبر العالم.

وكان رجل الأعمال شانكار كورهادي من مدينة بونا في غرب الهند قد تصدر عناوين الصحف بعد ظهوره بكمامة مصنوعة من الذهب يبلغ ثمنها أربعة آلاف دولار وذلك للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد الذي يتفشى على نطاق واسع في الهند.

وقال: “إن الكمامة مصنوعة من أونصتين من الذهب (60 غراما) وقد استغرق إنجازها ثمانية أيام”.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز