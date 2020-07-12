لص يعود لمنزل سرقه لاستعادة تي شيرت

المصدر: البيان الإلكتروني

عاد سارق إلى منزل في بريطانيا قد اقتحمه بعد أن نسي «تي شيرت» من ماركة «أديداس» بداخله.

وتقول الأم في المنزل، وتدعى كاثرين فينيكس (30 عاماً)، إنها شعرت بالرعب بعد حادث السرقة، وتفكر في الانتقال لمنزل آخر.

وتتابع أنها كانت نائمة في سريرها وسمعت ضجيجاً في الطابق السفلي، وافترضت أنه عراك بين قطتيها، لكن بعد النزول للطابق في نحو الساعة الواحدة صباحاً اكتشفت رجلاً يقف في المطبخ.

وتعيش الأم البريطانية، وهي عاملة نظافة، مع ابنتها روزي البالغة من العمر ثماني سنوات، حسبما أوردت صحيفة «ميرور» البريطانية بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وقالت كاثرين إنها كانت ترتعش عند دخول السارق الذي دخل إلى منزلها من نافذة المطبخ، وبعد رحيله اكتشفت وجود «تي شيرت» من ماركة أديداس باللونين الأبيض والأزرق على الأرض.

وتابعت كاثرين: «كنت أعلم أنها ليست ملكي لذا التقطتها ووضعتها في المطبخ». ثم ركضت كاثرين للحصول على هاتفها للاتصال بالشرطة عندما سمعت طرقة على الباب، لتجد رجل يسأل عن «تي شيرت» صديقه.

ورفضت الأم قائلة: «لا يمكنك الحصول عليه. لقد اتصلت بالشرطة». وادعى الرجل أن صديقه أخطأ في المنزل.

وقالت كاثرين، إن السارق كان يرتدي قميصاً أحمر وسروالاً داكناً، ويبلغ من العمر أواخر الأربعينات وحتى أوائل الخمسينات، وأبيض وعريض لكنه نحيف وذو شعر قصير.

ولا يزال السارق مجهول الهوية، وتطلب الشرطة معلومات من أجل القبض عليه.

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