استطلاع «البيان»: الأدب يوثق الأوبئة في قالب شائق وحبكة جاذبة

المصدر: دبي - خلود حوكل

«هل يلعب الأدب دوراً حيوياً في توثيق الأوبئة والأمراض التي تمر بالبشرية؟»، هذا السؤال الذي طرحته «البيان» على قرائها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وكذلك على موقعها الالكتروني؛ راصدة جملة آرائهم بالصدد، فمع تفشي «كورونا»، واتساع رقعة انتشاره في العالم أجمع، وتأثيراته، بات يُطرح تساؤل حول موقع الأدب والثقافة عموماً من توثيق المرحلة التي يعيشها العالم، لا سيما أن الأدب، بصنوفه المختلفة، من رواية وشعر وقصة، يعكس حال المجتمعات في أعمال ونصوص، قد تكون مرجعاً للتاريخ أو توثيقاً إنسانياً للأحداث.

ورجحت اجابات القراء عبر «تويتر» وموقع الصحيفة الالكتروني أن يكون للأدب دور فاعل وحيوي في مواكبة الواقع وتوثيق الأوبئة والأمراض. وجاءت النتيجة كالتالي: أجاب 80% من رواد الموقع الالكتروني بنعم، مقابل 20%، لم يروا دوراً حيوياً للأدب في توثيق الأوبئة والأمراض التي تمر بالبشرية.

بينما أكد 62% من القراء على حساب الصحيفة على موقع «تويتر» وجود مثل هذا الدور، مقابل 38% خالفوهم الرأي. وبينت هذه الإجابات، أن الأدب يوثق الأوبئة في قالب شائق وحبكة دراماتيكية جاذبة.

وفي سياق التعليق على النتائج والإجابة على مضمون السؤال، قالت مريم الزرعوني: لعلّ الأدب مرآة تعكس مسارات الواقع بحبكة أكثر تشويقاً ودراماتيكية، ومن قرأ رواية ماركيز «الحب في زمن الكوليرا» يدرك جمال تحويل الجوائح إلى عمل أدبي رفيع.

وعلى صعيد التخييل، فقد يصنع الأديب عالماً موازياً لحالة افتراضية كما فعل ساراماغو في «العمى». وأضافت: على الصعيد المحلّي، أدى المايدي بن ظاهر عبر قصيده، دور الموثِّق لفيضان بعض الأودية في رأس الخيمة، التي دمّرت وأغرقت عدداً من البيوت والسكان، فقال:

تسعين ألف من المعيريض ترهدوا

مشروكة ما بين مسلم وقورها

وإلى نخيل الحيل جتها مسايل

عواوينها قد غرّّق الماء جذورها

تجارب

ومن جهتها، تحدثت الكاتبة عائشة عبدالله، التي ساهمت مع نخبة من كاتبات إماراتيات وخليجيات في مجموعة قصصية بعنوان «العزلة» مستوحاة من أزمة «كورونا»، عن الرواة الذين سمعت عنهم قصصا وحكايا تناولت مراحل مرت بها المنطقة وتعرضت لأمراض، إلا أنها لم توثق، ولكن تناقلتها الألسن وما زالت محفورة في ذاكرتها، وتشير بالخصوص، أيضاً، إلى رواية «الحب في زمن الكوليرا».

وأضافت: إن للكاتب دوراً كبيراً في توثيق ما يمر عبر التاريخ من أمراض وحوادث وغيرها، وبدوره قد يطرح حلولاً تساهم بشكل فعال في الواقع.

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