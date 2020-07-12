جولات افتراضية في موقع الحصن التاريخي

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برنامج جولات افتراضية، برفقة مرشدين في موقع الحصن التاريخي، بعد فتح أبوابه للجمهور مؤخراً، مخصصة للطلاب وجميع أفراد المجتمع. ويأتي ذلك، ضمن إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة للتعايش مع الظروف الحالية، الناتجة عن الأزمة الصحية العالمية.

استضاف موقع الحصن، أولى هذه الجولات الافتراضية، مؤخراً، عبر تطبيق «زووم»، لمجموعة تضم 160 طالباً وطالبة، وهي أول جولة من نوعها يتم إجراؤها في أحد مواقع أبوظبي الثقافية، بعد إعادة فتحها مؤخراً. تتاح الجولات الافتراضية، بزاوية 360 درجة، في كل من قصر الحصن والمجمّع الثقافي، مع ميزة توفير مرشد ثقافي حيّ، لتقديم المعلومات، والإجابة عن أي استفسار من جانب المشاركين بشكل مباشر، وذلك لضمان تجربة غامرة وتفاعلية.

وقالت سلامة الشامسي مديرة قصر الحصن: «من خلال جولاتنا الافتراضية والمسجلة، يمكن للطلاب في جميع إمارات الدولة، الوصول إلى القصص والكنوز التي ينفرد بها قصر الحصن، الذي يضم أقدم مبنى قائم في الإمارة، ويتمتع بتاريخ عريق».

من جانبها، قالت ريم فضة مديرة المجمّع الثقافي: «يسعدنا أن تسمح لنا التكنولوجيا الحديثة، أن نواصل الكشف عن أفضل مكنونات الإبداع والتميز الإماراتي المعاصر، أمام عشاقه، سواء داخل أو خارج الدولة».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز