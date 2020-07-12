محمد رمضان يتعاون مع سوبر ساكو في «تيك توك»

المصدر: (القاهرة - جنا حماد)

يطرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه «تيك توك»، منتصف شهر يوليو الجاري، وهو الكليب الذي يتعاون فيه مع الدي جي والمطرب العالمي سوبر ساكو، حيث تم تصوير الكليب بين مصر وأمريكا، وقام كل نجم بتصوير المقطع الخاص به في بلده.

«تيك توك» كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، وإخراج حسام الحسيني. وكان رمضان قد روج للكليب الجديد من خلال الصور والفيديوهات التي نشرها الأيام الماضية عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف عن جانب من إطلالاته التي سيظهر بها خلال الأغنية، وعلق عليها بكتابة «إن موعد طرحها سيكون في الـ 15 من يوليو».

وفي وقت سابق نشر رمضان على صفحته الرسمية بموقع إنستغرام صورتين للإعلان عن الكليب الجديد بإطلالات زاهية، إحداها ببذلة رسمية باللون الأصفر والثانية بإطلالة صيفية. يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، كان كليب «كورونا فيروس»، الذي طرحه منذ شهر، وحقق 21 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب».

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