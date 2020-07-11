كورونا يتسلل إلى عائلة أميتاب باتشان..الابن الضحية الثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان أبهيشيك باتشان نجل الفنان الشهير أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دقائق من إعلان والده الإصابة.

وأعلن نجل أميتاب باتشان، عبر تويتر، أن نتيجة مسحته إيجابية.

وقبيل قليل أعلن الممثل الهندي الشهير اميتاب باتشان اليوم السبت إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت شبكة "تلفزيون ان دي تي في " الهندية أنه جرى نقل اميتاب إلى المستشفى.

وكتب اميتاب 77 عاما منشورا على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، قال فيه "ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، وجرى نقلي للمستشفى.. أسرتي والعاملين لدي يخضعون للفحوصات، وفي انتظار النتائج".

وأضاف" كل من تعامل معي خلال الـ10 أيام الماضية يجب أن يذهب لإجراء فحص فيروس كورونا".

ويشار إلى أن اميتاب يعيش في مدينة مومباي، إحدى أكثر المدن الهندية تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت 91745 حالة إصابة و 5244 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز