وفاة شاب شارك في حفلة لـ"كشف خدعة" كوفيد

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي شاب أمريكي في مستشفى بولاية تكساس، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، عقب التقاطه المرض في حفلة "كوفيد".

وكان الشاب الثلاثيني قد نقل إلى مستشفى "ميثوديست" في مدينة سان أنطونيو، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وأوضحت الطبيبة جاين أبيلبي، أن المتوفى نقل إلى المشفى بعد حضوره "حفلة أقامها شخص أصيب بفيروس كورونا، وكانت الفكرة من ورائها هو جمع الناس في مكان، والتأكد ما إذا كان الفيروس حقيقيا، وما إذا كان سيصاب أحدهم" بحسي قناة الحرة.

وأضافت الطبيبة لإذاعة "NBC 4"، أنه قبيل وفاة الشاب، قال رفاقه ممن حضروا الحفلة للممرضة، إنهم قد ارتكبوا خطأ بظنهم أن الفيروس مجرد خدعة.

وكان مسؤولون أمريكيون في ولاية ألاباما قد حذروا من أن طلاب جامعيين يقيمون حفلات "كوفيد" تتضمن منح مكافآت مالية لأول شخص يصاب بفيروس كوورنا المستجد.

ووصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 132 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات منذ تفشي المرض ثلاثة ملايين و 97 ألفا.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث الإصابات والوفيات، يليها البرازيل بمعدل وفيات وصل إلى 69 ألفا، ثم بريطانيا بعدد وفيات وصل 44 ألفا.

وفي ما يخص الإصابات، حل في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، البرازيل بنحو مليون و755 ألف إصابة، يليها الهند بـ 820 ألف إصابة بفيروس كورونا.

ووصل عدد الإصابات عالميا إلى 12 مليون و322 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 556 ألف حالة، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

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