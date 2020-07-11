أول رد فعل من أحمد أبو هشيمة على خبر انفصاله عن ياسمين صبري

المصدر: البيان الإلكتروني

شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الجمعة صورة تجمعه ياسمين صبري عبر حسابه على "إنستغرام"، وأرفق معها "إيموجي" لقلب، في إشارة منه إلى أنه يحبها، وأن كل ما يتردد عن طلاقهما ليس له أساس من الصحة.

وكانت انتشرت أخبار عديدة خلال الساعات الماضية تزعم طلاق النجمة ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وذلك بعد مرور شهور قليلة على زواجهما.

وبحسب "بوابة أخبار اليوم" فقد أكدت أن كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح وبالرجوع إلى حساباتهم على إنستجرام نجد أن كل منهما مازال يتابع الأخر كما أنهما ما زالا يحتفظان بصورهما التي تكشف عن مدى قوة قصة الحب التي تجمع بينهما.

الغريب أن مصدر هذه الشائعات مجهول حتى هذه اللحظة ولكنها انتشرت بقوة على موقع الفيسبوك بين مستخدميه .

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