كليب جديد يجمع رباعياً من جيل التسعينيات

المصدر: (القاهرة - البيان)

عمل فني جديد كشف عنه الفنان مصطفى قمر يجمعه بثلاثة من أصدقائه مطربي جيل التسعينيات، وهم حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس.

حيث سيجتمع الرباعي في كليب بعنوان «زحمة الأيام». ونشر قمر مجموعة صور تجمعه بأصدقائه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام معلقاً عليها: «انتظروا مفاجأة كبيرة خلال 15 يوماً». وانتهى الرباعي مؤخراً من تصوير كليب الأغنية، التي كتبها الراحل سامي العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، ومن المقرر أن يتم عرض صور للراحلين سامح العجمي وأشرف سالم ضمن الكليب. وكان حميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس، قدموا في رمضان الماضي أغنية بعنوان «قادرين»، من كلمات أحمد حسن راؤول ومن ألحان أحمد زعيم، ولاقت الأغنية تجاوباً كبيراً من الجمهور.

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