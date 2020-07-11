ملتقى الحمرية يدرب الطلبة على حياكة المشغولات

المصدر: الشارقة – البيان

انتظم المشاركون من الطلبة والطالبات المنتسبين لفعاليات ملتقى الحمرية الصيفي السادس والعشرين في ورش تكسبهم مهارات حياكة المشغولات اليدوية والتعرف على فنونها وأسرارها والتي تعد من أهم البرامج التي تعنى بتنمية الجوانب الفنية وتوجيهها في إنتاج مواد مفيدة.

حضر المشاركون ورش المشغولات اليدوية والتي جرى تنظيمها عن بعد باستخدام التواصل المرئي للمشاركين والمشاركات في إطار فعاليات نادي الحمرية الثقافي الرياضي والتي تقام تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة لتقدم شروحاً في إنتاج العديد من المجسمات والأشكال التراثية والفنية بعد أن قامت إدارة الملتقى بتوزيع المواد اللازمة في تنفيذ المشغولات على منازل المشاركين.

تمكين

وهدفت إدارة ملتقى الحمرية الصيفي إلى تمكين المشاركين من ممارسة وإتقان إنتاج المشغولات اليدوية بعد أن وزعت الأدوات على المشاركين بإيصالها إلى منازلهم ليتسنى لهم متابعة الشروح عبر التواصل المرئي عن بعد بهدف الحفاظ على صحتهم من جائحة كورونا علاوة على استفادتهم في أهداف الورش.

وتضمنت الورشة جزأين نظرياً وعملياً، تعلم فيه المشاركون تشكيل المشغولات اليدوية من المجسمات التراثية اليدوية حيث وفر النادي كافة المستلزمات والاحتياجات التدريبية للمشاركين عن طريق إيصال المستلزمات الخاصة بالورش لمنازل المشاركين بصناديق خاصة تم تعقيمها بأحدث الطرق والوسائل .

وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي ينتهجها النادي للاستفادة من الخامات المتاحة وممارسة أعمال من السهل تنفيذها من المنزل كما في حياكة تلك المشغولات.

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