وفاة فنان الاستعراض محمود رضا عن 90 عاماً

المصدر: (القاهرة - رويترز)

توفي فنان الاستعراض المصري محمود رضا، أحد مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية، أمس عن عمر ناهز 90 عاماً.

وقالت وزارة الثقافة المصرية في بيان إن الراحل «واحد من أساطير الفنون الشعبية، وعبرت تصميماته عن الروح المميزة للفنون الاستعراضية المصرية، كما نجح في الوصول إلى العالمية بالفرقة التي باتت سفيراً لقوى مصر الناعمة». ولد محمود رضا في 11 نوفمبر 1930 بالقاهرة وتخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954.

تعلم الرقص والاستعراض على يد شقيقه الأكبر علي رضا الذي سبقه لمجال الفن وعمل ممثلاً ومخرجاً وأسسا معاً فرقة رضا للفنون الشعبية.

صمم الكثير من رقصات الفرقة ودرب راقصيها وتجول معها بقرى ومحافظات مصر قبل أن تصل إلى العالمية كما شارك من خلالها في أفلام سينمائية عدة.

من أفلامه (إجازة نصف السنة) و(غرام في الكرنك) و(حرامي الورقة) إضافة إلى تصميمه استعراضات راقصة في أفلام أخرى. تزوج أول مرة من نجيدة فهمي الشقيقة الكبرى للفنانة الاستعراضية فريدة فهمي لكن زوجته توفيت بعد خمس سنوات فقط، فتزوج بعدها من راقصة باليه يوغوسلافية له منها ابنة وحيدة هي الممثلة شيرين رضا.

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