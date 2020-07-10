وفاة المنتجة والكاتبة المصرية مي مسحال

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت اليوم المنتجة الكبيرة وكاتبة السيناريو مي مسحال بعد رحلة صراع مع المرض بحسب صحيفة الوفد.

ومي مسحال هي مؤسسة شركة دانا وقدمت عددا كبيرا من الأعمال المتميزة والناجحة منها: ليه يا بنفسج وفرقة بنات وبس وغبي منه فيه وسحر العيون ورومانتيكا وفتح عينيك وآخر الدنيا وأحلام الفتى الطائش وكان آخر أعمالها بترا بوابة الزمن عام 2017.

وكان ابنها المنتج راني مسحال قد أعاد النشاط للشركة مؤخرا وبالفعل بدأ تصوير فيلم 30 مارس منذ عدة أيام.

ولم تكشف أسرة المنتجة الراحلة مي مسحال، عن تفاصيل ومكان وموعد تشييع الجنازة، والجثمان حتى الآن.

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