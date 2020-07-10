الدراما المصرية تطلق العنان لعجلة التصوير

المصدر: دبي ـ غسان خروب

رغم جملة «المطبات»، التي وضعها انتشار فيروس «كورونا» في طريق الدراما، فقد مر الموسم الماضي بسلام، فبعض الأعمال نجحت في تجاوز هذه المطبات، فيما بعضها الآخر اضطر لمغادرة السباق وإغلاق مواقع تصويره، التزاماً بالإجراءات الاحترازية.

ويبدو أن معظم صناع الدراما المصرية قد استفادوا من «درس كورونا»، فبدأ كثير منهم بالاستعداد مبكراً، ودخول الاستوديوهات، مانحين طواقم العمل إشارة البدء بتصوير جملة من المسلسلات، بعضها حجز مكانه على خريطة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وأخرى اختيرت لتعبئة الدورات التلفزيونية العربية، خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى بداية الموسم المقبل.

الدراما المصرية، بدأت من الآن بشغل مساحات الاستوديوهات، تحسباً لأي طارئ مستقبلاً، معلنة عن انطلاق أعمال تصويرها، لتبدو أجندة هذه الدراما مزدحمة بأعمال يتوقع أن تلفت انتباه المشاهد العربي. على رأس هذه الأعمال يقف مسلسل «القاهرة كابول» للمخرج حسام علي، الذي عاد مبكراً إلى مواقع التصوير، بعد توقفه بسبب جائحة «كورونا»، التي أخرجته من «حسابات» الموسم الماضي.

العمل الذي يتناول 3 قصص مثيرة، حول المؤامرات، التي تحاك ضد المنطقة العربية، يلعب بطولته الفنان طارق لطفي العائد للدراما، بعد غياب 4 سنوات، وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي.

الجزء الثاني

في رمضان الماضي، أطل مسلسل «الآنسة فرح»، المأخوذ عن المسلسل الأمريكي (Jane the virgin)، وها هو يعود مجدداً إلى مواقع التصوير، لإنتاج جزء ثان منه، فيما يتوقع أن يصل المسلسل الذي تلعب بطولته رانيا يوسف، أسماء بو اليزيد، محمد كيلاني، إلى 4 أجزاء. في المقابل، أطلق المخرج محمد النقلي، أخيراً إشارة البدء بتصوير مسلسله «طلقتك نفسي»، الذي يجمع في بطولته عدداً من النجوم الشباب.

ويعالج القضايا المتعلقة بقرارات الزواج السريعة، وما يترتب عليها من أزمات، وعلى النسق ذاته، سار المخرج مجدي أبو عميرة، الذي شارف على الانتهاء من تصوير مشاهد الجزء الثاني من «قوت القلوب» من بطولة ماجدة زكي، ومحمد أنور، إسلام جمال، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي.

رجال الأعمال

وفي الوقت ذاته بدأ الفنان ماجد المصري تصوير مسلسل «الوجه الآخر»، الذي يتناول صراع رجال الأعمال، ويشارك في بطولته نسرين طافش وندى موسى، وهبة الأباصيري، وكذلك مادلين طبر. بعد خروجه من سباق الموسم الدرامي الماضي، يعود مسلسل «أسود فاتح» للمخرج كريم العدل، إلى الواجهة مجدداً، حيث يستعد طاقمه لاستئناف أعمال تصويره، والمتوقع أن تتم في لبنان. العمل يضم في بطولته هيفاء وهبي، روجينا، صبري فواز، شريف سلامة، نانسي صلاح، معتصم النهار، عمر السعيد.

البدء في تصوير بعض الأعمال وإنجازها قبل حلول الموسم الدرامي الرمضاني بفترة كافية، يعد خطوة جيدة، بحسب تعبير الناقد الفني طارق الشناوي، الذي قال لـ«البيان»: «ما يجري تصويره حالياً من أعمال درامية، قد يكون مخصصاً للعرض خارج الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وبعضها قد يكون مشاركاً فيه، ولكن في العموم يمكن اعتبارها خطوة جيدة من قبل صناع الدراما في مصر».

أعمال جيدة

وقال في إطار رده على سؤال حول إن كان ذلك يعد تلافياً أو تحسباً لأي طارئ مستقبلاً: «بعيداً عن وجود مخاوف من حدوث أي شيء خلال الفترة المقبلة كما شهدنا قبيل الموسم الرمضاني الماضي، أعتقد أنه من المفروض أن تبدأ كل الأعمال الدرامية، تصويرها قبل انطلاق الموسم الرمضاني بفترة كافية، حتى تكون جاهزة بالكامل»

جزء خامس

على أجندة الدراما المصرية، حجز الجزء الخامس من مسلسل «حكايات البنات» موقعاً له، جامعاً في بطولته ميرنا نور الدين، وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة، بينما يحمل هذا الجزء توقيع المخرج مصطفى أبو سيف.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز