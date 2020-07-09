البحث عن نجمة أمريكية شهيرة وسط مخاوف من غرقها

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

قال مكتب شريف مقاطعة فينتورا إن البحث جاري عن الفنانة نايا ريفيرا إحدى بطلات المسلسل الغنائي الشهير Glee، والتي فقدت بعد رحلة قارب مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، في بحيرة جنوبي كاليفورنيا.

ورجحت التحقيقات الأولية لشرطة منطقة فينتورا؛ غرق الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا، بعدما فقد أثرها في إحدى بحيرات كاليفورنيا، فيما عثرت السلطات على طفلها وهو نائم في قارب.

ولا تزال عمليات البحث مستمرة بعد اختفاء الفنانة في بحيرة بيرو بكاليفورنيا.

وأخبر الطفل المحققين بأن والدته كانت تسبح ولكنها لم تعد إلى القارب.

وخرجت السلطات للبحث عن الممثلة وطفلها، بعد تأخر وصول القارب المستخدم لرحلات السباحة في البحيرة، ووجدت الطفل الذي لم يتعرض لأذى بينما تظل الفنانة مفقودة مع احتمالية تعرضها للغرق.

ولعبت ريفيرا دور "سانتانا" في الكوميديا الموسيقية "جلي" من 2009 حتى 2015.

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