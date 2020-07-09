بالصور.. عقد قران الأميرة الأردنية راية بنت الحسين على صحفي بريطاني

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد قران الأميرة راية بنت الحسين الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله على المراسل الصحفي "فارس نيد دونوفان" من بريطانيا في أجواء بسيطة بلندن بعد نحو عام على خطوبتهما.

واقتصر الحضور على عدد محدود جداً من عائلتي العروسين بسبب قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب كورونا.

وذكرت الأميرة راية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنه بسبب جائحة "كورونا" وللحفاظ على أمان عائلة زوجها المقيمين في بريطانيا، تقرر إقامة الحفل هناك. وقالت: "شكرا لكم على تهنئتكم لنا بمناسبة زواجنا والذي كان مقررا عقده في الأردن في شهر أبريل 2020. ولكن بسبب جائحة "كورونا" وللحفاظ على أمان عائلة زوجي المقيمين في بريطانيا، تقرر اقامة الحفل هناك.. ونحن نتطلع بإذن الله تعالى ان نحتفل معكم في الاردن عندما يسمح الوضع لذلك."

الأميرة راية (34 عامًا)، وهي حاصلة على الماجستير في الدراسات اليابانية من جامعة أدنبره – إسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك في الأدب الياباني، وتدرس حاليًا الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا.

وكانت خطوبة الأميرة راية على الصحافي دونوفان الذي كان جده مؤلف الأطفال الأكثر مبيعًا رولد دال، أعلنت رسميًا في أكتوبر 2019.

أما العريس نيد دونوفان (26 عامًا) فهو صحافي مستقل مقيم في دلهي، وهو نجل الممثلة وعارضة الأزياء تيسا دال، ابنة رولد دال والممثلة الأميركية باتريشيا نيل. أما والده باتريك دونوفان، فرجل أعمال ونجل دبلوماسي أسترالي، وفقاً لموقع "إيلاف".

ويظهر موقع دونوفان على الإنترنت أنه عمل في Daily Mail وBuzzfeed وSpectator، إضافة إلى الظهور في برامج شؤون الساعة الإخبارية على بي بي سي.

العريس اعتنق الإسلام

وأكد مصدر مقرب من العائلة المالكة في الأردن لـ“إرم نيوز“ اعتناق الصحافي البريطاني نيد دونوفان الإسلام، وذلك قبل زواجه من الأميرة راية بنت الحسين.

وأوضح المصدر أن نيد قام باتخاذ اسم ”فارس“ كاسم له بعد اعتناقه الإسلام، فيما بدأ بجدية بتعلم اللغة العربية.

ويبدي الصحافي البريطاني اهتماما كبيرا بالثقافة الإسلامية والآسيوية، حيث وضع صورة لمسجد في خلفية حسابه في ”تويتر“، وسبق أن شارك عبر حسابه في ”تويتر“ صورا لنسخة قديمة للقرآن الكريم، معلقا عليها ”مذهلة“.

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