القبض على أول سائق في كوريا الجنوبية انتهك قانون "مين شيك"

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس بأنها ألقت القبض على رجل بموجب قوانين تفرض عقوبة أشد على مرتكبي حوادث السيارات في المناطق المحيطة بالمدارس، وتعد هذه المرة الأولى التي يلقى فيها القبض على متهم بموجب القوانين المعتمدة قبل 4 شهور.

وأفادت وكالة شرطة كيمبو بأنها ألقت القبض على الرجل الثلاثيني لأنه قام بصدم وإصابة طفل في السابعة من عمره كان قد عاد مرة أخرى الى طريق المشاة في اللحظة التي تحولت فيه إشارة المرور إلى اللون الأحمر في منطقة مدرسية في مدينة كيمبو، شمال غرب سيئول في يوم السادس من أبريل، وذلك لانتهاكه القوانين المنقحة المختصة بسلامة الطرق وتطبيق عقوبات مشددة على جرائم بعينها، وفق "يونهاب".

وتعد هذه المرة الأولى التي يلقى القبض فيها على متهم منذ تطبيق ما يعرف باسم قوانين "مين شيك" في مارس الماضي.

وقد تمت تسمية القانون على اسم طفل في التاسعة توفى نتيجة حادث سيارة وقع بمنطقة مدرسية في مدينة أسان، بمقاطعة تشونغ تشونغ الجنوبية في سبتمبر الماضي.

وقد أفادت الشرطة بأنه في وقت الحادث في أبريل الماضي، دخل الطفل منطقة مرور المشاة مرة أخرى بعد تحول إشارة المرور إلى اللون الأحمر ليلتقط شيئا وقع من أخيه الأصغر.

وكان الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، يقود سيارته بسرعة أعلى من 40 كم / بالساعة في المنطقة المدرسية، حيث يجب ألا تتخطى السرعة 30 كم / بالساعة وقد تم إيقاف رخصة القيادة خاصته لقيامه بالقيادة تحت تأثير السكر.

وأفادت الشرطة بأن الطفل تعرض لإصابات طفيفة.

وقد صُممت قوانين "مين شيك" لحماية الأطفال في المناطق المدرسية، وبموجب القانون، يجب ألا تتخطى سرعة القيادة 30 كم/ بالساعة ويجب وضع مختلف أدوات السلامة بما يشمل كاميرات مراقبة السرعة ومطبات الطرق وغيرها بهذه المناطق.

وتفرض القوانين المعنية عقوبة أشد قد تصل إلى السجن مدى الحياة في حالة تسبب الحادث في حدوث الوفاة. وفي حالات الإصابة يمكن سجن السائق لفترة قد تصل إلى 15 عاما وتفرض عليه غرامة مالية تصل إلى 30 مليون وون (25 ألف دولار).

وقد أفاد لي يونغ-جو، المسؤول من وكالة الشرطة بأن إلقاء القبض على الرجل استغرق وقتا أطول من المتوقع لأنه تم الإبلاغ عن الحادث بعد 20 يوما من وقوعه، فاستغرقت الشرطة وقتا لاستعادة وتحليل محتوى الصندوق الأسود.

وأضاف "سنتعامل مع منتهكي قوانين "مين شيك" بصرامة ونخضعهم لتحقيقات شاملة".

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