(فيديو) "إنسانية كورونا".. طبيب عراقي يغني "أمي" لمسنّة مصابة بالفيروس

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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تداول رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو مؤثر لطبيب عراقي يغني لمريضة مصابة بكورونا.

وظهر الطبيب وهو يغني بصوته الجهوري الجميل أغنية "أمي" للفنان العراقي سعدون الجابر للرفع من معنويات مريضته.

المريضة المسنة تأثرت بتصرف الطبيب، وسرعان ما اغرورقت عيناها، وانسكبت العبرات منها تفاعلا مع الفعل الإنساني النبيل لهذا الطبيب.

كلمات دالة:
  • التواصل الاجتماعي ،
  • سعدون الجابر،
  • فيروس كورونا
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