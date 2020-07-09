نجاح حملة «مواهب الحجر» في مؤسسة فن

المصدر: ( الشارقة - البيان)

اختتمت مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والشباب، حملة «مواهب الحجْر»، أحدث مبادراتها الافتراضية التي صُممت على طريقة برامج المواهب (عن بُعد)، بهدف تنمية الإبداع الفكري والفني للأطفال واليافعين في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، ورفع معنوياتهم خلال فترة الحجر المنزلي الذي فرضه انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19). وشهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً من الفنانين والمصورين والمصممين الصغار، حيث فتحت أمام الأطفال واليافعين منصة افتراضية على «إنستغرام» خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 7 يوليو.

وضمت قائمة المشاهير الذين شاركوا مهاراتهم ومواهبهم كلاً من المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، وصانع الرسوم المتحركة نايف المطوع، والممثلة والمغنية الأمريكية آنيكا نوني روز، والممثل الإماراتي أحمد الجسمي، والممثل والشاعر السعودي إبراهيم الحساوي، والممثل الإماراتي حبيب غلوم وزوجته الممثلة الفنانة البحرينية هيفاء حسين، والممثل الكويتي أحمد إيراج، وعبدالله صالح، والممثل والكاتب الإماراتي عبدالله الحميري، والممثل والمخرج الإماراتي حسن رجب، والسيناريست محمد حسن.

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