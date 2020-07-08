بعد أيام من تسجيله قصيدة في حبها .. أم تقتل ابنها خنقاً



ارتكبت سيدة برازيلية جريمة بشعة، بعد أن أقدمت على قَتل ابنها (11 عاما) خنقا بحبل غسيل، بسبب لعبه الكثير على الهاتف المحمول حتى أوقات متأخرة من الليل.

تعود تفاصيل الواقعة؛ التي أثارت غضب البرازيليين، إلى قيام الأم بتقديم بلاغ عن هروب نجلها من المنزل بعد خلاف معه بشأن سلوكه، وعلى إثره أطلقت السلطات عملية بحث واسعة النطاق في محيط المنزل بولاية ريو غراندي دي سول جنوب البلاد.

وقالت الشرطة وفقا لصحيفة "الصن البريطانية"، إن عملية البحث لم تسفر عن شيء، وبفتح تحقيق في الواقعة انهارت الأم (33 عاما) واعترفت أنها قتلت ابنها بحبل غسيل، وأنها لم تعد تحتمل كتم الحقيقة.

وأرشدت الأم القاتلة وتدعى ألكسندرا دوجوكنسكي على مكان دفن ابنها، الذي كان في مرآب منزل أحد الجيران، وذلك بعد 10 أيام على الجريمة.

وتأتي الجريمة بعد أسابيع قليلة من تسجيل الصبي "رافائيل" قصيدة أعرب فيها عن مدى حبه لوالدته.

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