من هي الفنانة المصرية المتهمة بقتل زوجها؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدمت الفنانة المصرية الشابة عبير بيبرس على قتل زوجها داخل منزلهما في البساتين، جنوب العاصمة القاهرة، بعد مشاجرة لم تتجاوز دقائق قليلة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المشاجرة انتهت بجريمة قتل مروعة راح ضحيتها الزوج متأثرا بإصابته البالغة بعدما أمسكت الزوجة زجاجة وكسرت رقبتها وغرزتها في صدره فسقط على الأرض فاقدًا للوعي ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وأوضحت مصادر أمنية أن جريمة القتل انكشفت عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغاً من الأهالي، بوجود شخص متوفى.

وعلى الفور توجهت قوات الأمن إلى المكان وتم العثور على جثة صاحب شركة مقاولات، مقيم محل البلاغ، وبفحص الجثة، تبين أن بها إصابات عبارة عن جرح طعني نافذ بالصدر، وتم نقله إلى مشرحة النيابة بزينهم، وأيدت خادمتها الواقعة، وتم اعتقال الزوجة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ونقل جثمان المتوفى إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت توجد إصابات أدت لحدوث الوفاة من عدمه، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، وبعرض المتهمة عبير بيبرس على قاضي المعارضات جدد حبسهما لمدة خمسة عشر يوما.

عبير بيبرس فنانة شابة اختفت عن الساحة الفنية منذ حوالي 3 سنوات وقدمت عددا من الأعمال، بدأت ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان ”كما تدين تدان“.

في عام 2014، بدأت رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي” إلسع وفلسع“ بطولة كل من الفنان شريف صبحي ومنير مكرم وآمال رمزي، والذي ظهر فيه الفنان أحمد بدير والفنان أحمد فرحات كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.

وفي العام نفسه، شاركت في مسلسل كوميدي آخر تحت عنوان "شلة نصابين"، بطولة عبدالله مشرف، وائل علاء، أحمد صيام، وميار الببلاوي، وفى 2016 شاركت في أول عمل سينمائي لها من خلال فيلم "مشروع ميت"، بمشاركة الفنان أحمد الجوهري، ويعد العمل من أفلام المقاولات التي تعتمد على تمويل أبطاله.

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