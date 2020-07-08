تحذير من فيروسات أكثر فتكاً من كورونا والطاعون

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أنه يتوقع قدوم فيروسات من الصين أسوأ بكثير من فيروس كورونا والطاعون الدبلي.

وأضاف "يجب أن نخاف الان من التقارير الواردة من الصين حول أنفلونزا الخنازير والطيور الجديدة لأنه إذا جاءت ، فستكون وباءً أعظم من وباء كورونا ولا يوجد لقاح لها حيث تفتك بالمسنين والأطفال على وجه الخصوص".



وأشار إلى أن معدل الوفيات بسبب أنفلونزا الطيور في مقاطعة موسكو منذ عدة سنوات هو 35-45٪، وذلك نذير بالخطر القادم بحسب صحيفة الوفد.

وذكر الدكتور مياسنيكوف، إلى أن الفيروس التاجي هو تمرين يوضح أننا لسنا مستعدين لأي شيء على الإطلاق.



وقال "عليك أن تفهم أن التهديد هائل، والحمد لله أننا تمكنا من فيروس كورونا ، والذي أظهر أننا بشكل عام بلا حماية ولا يمكننا فعل أي شيء ويمكننا السير فقط بالأقنعة.



والجدير بالذكر أن الطاعون الدبلي انتشر مؤخرًا في الصين ،ويعتبر واحدًا من أكثر الأمراض فتكًا في البشرية ،

فهو مرض معد قد يؤدي إلى الوفاة، وتحدث الإصابة به بسبب بكتيريا تسمى "يرسينية" تعيش في بعض الحيوانات، وخاصًة القوارض، والبراغيث.

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