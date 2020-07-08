آخر تطورات قضية محمد رمضان والطيار الموقوف

المصدر: البيان الإلكتروني

حجزت محكمة جنح الدقى في الجيزة، اليوم الأربعاء، الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ«الطيار الموقوف» والتى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع «الإنترنت» تمس وتسيء إلى سمعته، لجلسة 15 يوليو الجاري للحكم

وكان المحامي مجدي حلمي، تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبواليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى بحسب صحيفة المصري اليوم.

وقررت الدائرة 4 تعويضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية تأجيل الدعوى القضائية المقامة، من أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ«الطيار الموقوف» والتى طالب فيها الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ 25 مليون جنيه تعويض، عن الأضرار التي لحقت به مؤخرًا جراء الصورة التي التقطها داخل كابينة قيادة الطائرة المسؤول عن قيادتها إداريًأ لجلسة 7 مايو لسند الوكالة وأصل الصحيفة.

وكان الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، قال إنه سيتقدم بالتماس إلى سلطة الطيران المدنى، لإعادة النظر في عقوبة إيقافه من الخدمة بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير في قمرة قيادة الطائرة، مضيفًا: «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق».

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