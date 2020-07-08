أستاذ مكروبيولوجي ومناعة: هذا هو تاريخ التغير العنيف لكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الطبيب المصري عبدالجواد هاشم، أستاذ المكروبيولوجي والمناعة في كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، إنَّ أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية طبيعية ومتوقعة.

وأضاف هاشم خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» أنَّ فيروس كورونا أو الإنفلونزا لا يدخلان في الدم وإذا دخلا فهذا يكون نادرًا (1 من المليون من البشر)، وبالتالي يكون التعويل على الأجسام المضادة بحسب صحيفة الدستور المصرية.

وأشار إلى أنَّ فيروس الإنفلونزا أو أي فيروس RNA تاريخيًا يجري نوعين من التغير طفيف وعنيف، وما يحدث مع كورونا حاليًا هو تغير طفيف، أما التغير العنيف فلن يحدث إلا بعد 10 سنوات على الأقل.

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