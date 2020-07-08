بالصور.. الفنان حمادة هلال يشيع والدته بدموع ورسالة مؤثرة

المصدر: البيان الإلكتروني

شيع الفنان حمادة هلال جنازة والدته الراحلة، اليوم، الثلاثاء، بحضور عدد قليل من زملائه بالوسط الفني، لتصل بعدها إلى مثواها الأخير في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

ولم يتواجد من زملائه بالوسط الفني سوى الفنان الشعبي محمود الليثي، والفنان أحمد جمال، وعدد قليل من أصدقائه، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أفراد أسرته.

وانهار حمادة هلال خلال أدائه صلاة الجنازة على والدته، كما عبر عن مدى فقدانه لها وحزنه على فراقها، برسالة مبكية نشرها عبر حسابه على انستغرام، كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا أمي الله يرحمك يا قلبي، الله يفرحك فرحة كبيرة النهاردة على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى".

وأضاف وفقاً لمجلة "هي": "كنتي راضية طول الوقت وحامدة ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا أنا واخواتي على قد ما كنتي بتصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي وكنتي طول عمرك طفلة.. يا رب أمي كانت مؤمنة بيك كامل الإيمان وبأن محمد عبدك ورسولك.. أسالك يا الله أن ترزقها صحبته في الفردوس الأعلى يا رب العالمين.. أسألكم الدعاء والفاتحة".

وكانت والدة الفنان المصري قد عانت مع مرض السرطان لمدة 3 سنوات، وتدهورت حالتها الصحية خلال الأيام الأخيرة، إلى أن وافتها المنية صباح أمس، الثلاثاء.

ونعى الراحلة عدد من نجوم الوسط الغنائي وأصدقاء نجلها حمادة هلال ومن بينهم الفنان وليد سعد ومحمد فؤاد وإيهاب توفيق وأمينة وأحمد جمال والشاعر الغنائي تامر حسين وأخرين.

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