فصل توأمين سياميتين موصولتين عند مستوى الجمجمة بنجاح في إيطاليا

المصدر: أ ف ب

أجريت عمليات ناجحة لفصل طفلتين توأمين مرتبطتين عند مستوى الجمجمة والأوردة الدموية، على ما أعلن مستشفى "بامبينو جيزو" للأطفال في روما.

وقال المستشفى حيث أجريت العمليات في بيان "إنها الحالة الأولى في إيطاليا والوحيدة في العالم على الأرجح، لعملية ناجحة لتوأمين تتشاركان الجمجمة الخلفية بالكامل وهي من الأشكال النادرة والمعقدة جدا لالتصاق الجمجمة والدماغ".

ودامت التحضيرات لفصل الشقيقتين إرفينا وبريفينا وأصلهما من جمهورية إفريقيا الوسطى "أكثر من سنة (..) وتوجت بثلاث عمليات دقيقة جدا".

وأضاف المستشفى "العملية الأخيرة التي شهدت الفصل النهائي جرت في الخامس من حزيران/يونيو واستغرقت 18 ساعة بمشاركة أكثر من 30 شخصا بين أطباء وممرضين".

وكانت الشقيقتان تتشاركان عظام الجمجمة والجلد وجزءا كبيرا من الأوعية الدموية "الأمر الذي شكل التحدي الأصعب لفريق الجراحة العصبية".

واحتفلت الشقيقتان التوأمان قبل حوالى عشرة أيام بعيد ميلادهما الثاني بحضور والدتهما التي بقيت مع ابنتيها منذ وصولهما إلى إيطاليا في أيلول/سبتمبر 2018 في إطار النشاطات الإنسانية الدولية للمستشفى.

والتوأمان السياميان هاتان هما رابع توائم سياميين يخضعون لعملية فصل ناجحة في هذا المستشفى.

وقال المستشفى أن التوائم الموصولة عند مستوى الرأس هي الأقل في العالم وارجحيتهما 1 على كل 2,5 مليون ولادة.

وفي السنوات العشرين الأخيرة سجل نجاح عمليتين فصل توأمين سياميين ملتصقين عند مستوى الجمجمة في أوروبا، في لندن إلا أن الوضع كان مختلفا عن وضع الشقيقتين من جمهورية إفريقيا الوسطى.

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