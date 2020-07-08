بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب أمريكية اصطدمت بجسم مجهول

المصدر: البيان الإلكتروني

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة دلتا إيرلاينز الأمريكية اضطراريا، إثر اصطدامها بجسم لم يحدده الخبراء بعد، ويرجحون أن يكون طيرا كبيرا.

وأوضحت قناة ABC 7 التلفزيونية أن الحادث وقع أول أمس الاثنين، وتعرضت له طائرة كانت تنفذ الرحلة من منتجع "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا إلى مطار "لاغوارديا" في نيويورك، وكان على متنها 43 راكبا، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وبحسب المعلومات الأولية، فقد ظهر انبعاج في مقدمة جسم الطائرة نتيجة اصطدامها بطير، وربما يعود سبب ذلك إلى سوء الظروف الجوية، بما فيها البرد الشديد.

وجاء في بيان رسمي صدر عن شركة الطيران الأمريكية أن الرحلة هبطت بسلامة وأن مرافق الدعم الأرضية تقوم بتقييم حالة الطائرة.

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