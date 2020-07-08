بالفيديو.. "نزال" بين سائق وثعبان على طريق سريع

المصدر: البيان الإلكتروني

تفاجأ سائق أسترالي بعد رؤيته لثعبان قاتل يزحف باتجاه قدميه، أثناء قيادته السيارة على سرعة 100 كم في الساعة، على الطريق السريع في ولاية كوينزلاند.

واستخدم السائق البالغ من العمر 27 عاما حزام الأمان وسكينة لمقاومة الثعبان، مع محاولته إيقاف سيارته بأمان، بحسب "يورونيوز".

واعترضت الشرطة السيارة بعد تجاوزها السرعة المحددة، ووصل المسعفون إلى مكان الحادث، وأكدوا عدم تعرضه لإصابة، وأنه يعاني من الصدمة.

ويعتبر الثعبان البني الشرقي سام للغاية، وهو واحد ن أكثر الثعابين فتكا في العالم.

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