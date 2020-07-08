«بيت العود في ضيافتك» اليوم مع موزارت

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تتواصل سلسلة الجلسات الموسيقية الافتراضية «بيت العود في ضيافتك» مع إحياء الجلسة السادسة عبر الإنترنت اليوم في فعالية فريدة عابرة للثقافات تحتفي بموسيقى المؤلف الشهير فولفجانج أماديوس موزارت.

تقام الجلسة الأحدث من هذه السلسلة تحت عنوان «يونيفرسال موزارت»، وتنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بإشراف فني من أستاذ العود العراقي نصير شمّة. تتضمن الجلسة برنامجاً متنوعاً يحتفي بعبقرية الموسيقار النمساوي إلى جانب مقطوعات جديدة استوحاها شمّة من إبداعات هذا المؤلف. يقدم نصير شمّة وعازفو «بيت العود» مجموعة من المقطوعات الكلاسيكية والجديدة على آلات عربية ليمنحوا المستمعين تجربة موسيقية فريدة عابرة للثقافات.

يبدأ الحفل عند تمام الساعة 9 مساءً، ويتضمن مقطوعات لموزارت برؤية جديدة من شمّة، ويؤدي بعدها عازفو بيت العود مقطوعات «المسيرة التركية» (سوناتا البيانو رقم 11)، ومقدمة أوبرا «اختطاف من السرايا»، ومقدمة أوبرا «الناي السحري».

تأتي الجلسات الموسيقية الافتراضية «بيت العود في ضيافتك» استكمالاً لسلسلة «نصير شمّة والأصدقاء». وتهدف إلى نشر رسالة أمل وتفاؤل خلال الأزمة الصحية العالمية التي يعيشها العالم حالياً. ويتم بث الجلسات الموسيقية عادةً أيام الأربعاء، حيث يقدم موسيقيو «بيت العود» عروضاً موسيقية رائعة من منازلهم من حول العالم.

نصير شمّة هو مايسترو عراقي عالمي وعازف عود حائز على أكثر من 60 جائزة ووساماً، وقد أصدر عدداً من الألبومات الموسيقية في إيطاليا ومصر والجزائر والمملكة المتحدة مع أكثر من 60 مقطوعة موسيقية.

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