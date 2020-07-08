«1روزنامة» دبي في يوليو.. فعاليات مسكونة بالخيال والجمال

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بروح جديدة عادت دبي لإيقاع حياتها اليومي، ومعها عادت الحركة لتدب في أوصال مناطقها الثقافية، في وقت بدت «روزنامتها» مزدحمة بالأنشطة الصيفية، التي تتمدد على طول الشهر الجاري، جلها يمنح عشاق الفن التشكيلي والموسيقى ما يحتاجونه من «وجبات دسمة»، تشبع رغباتهم وتلبي فضولهم، وتأخذهم في رحلة ثرية بالخيال والجمال.

«روزنامة» الأنشطة طويلة، وتشمل الموسيقى والرقص، وتتماهى مع عشاق الفن، في وقت يبدي فيه «القراء» براعتهم في إلقاء القصص على مسامع الأطفال.

تاريخ عريق يحظى به رقص «تاب دانس» أو «الرقص النقري»، يعشقه الكثيرون لما تحدثه ضربات الأحذية من نقرات تحمل بين طياتها إيقاعاً لافتاً، وها هي دبي أوبرا تفتح أبوابها أمام هذا النوع من الرقص، لتقدم للأطفال الذين تقع أعمارهم بين الخامسة والعاشرة، فرصة تعلمه تحت إشراف المدرب الرئيسي لـ «تاب دانس» في مدرسة دايفرس لفنون الأداء.

حصص الرقص هذه ستكون مجانية، وستتم «عن بعد» من خلال صفحة دبي أوبرا على فيسبوك، كافة المشاركين فيها سينقرون الأرض على أنغام أغنية «دونت سلاك» لانديرسون باك وجاستين تيمبرلايك، والتي زينت مشاهد فيلم «ترولز 2».

عروض

لوحات راقصة مبهرة، تتميز بألوانها الرائعة، يقدمها عرض «ريذم شو» الذي تستضيفه دبي مع نهاية الشهر الجاري، «افتراضياً»، حيث سيتمكن سكان الإمارة من متابعة العرض «عن بعد»، والاستمتاع بالموسيقى ومجموعة من الرقصات التي يؤديها مجموعة من الموهوبين في تقديم العروض البهلوانية.

في المقابل، وعبر منصة «زووم»، يمكن متابعة عرض «أشبوتيل: قصّة غريم»، خلال الفترة من 16 – 18 الجاري، حيث يأخذ العرض مشاهديه في رحلة خيالية، يتابعون فيها مغامرة رائعة، تتوغل في عوالم «أشبوتيل»، حيث كل شيء فيه مصمم بدقة، هناك سيلتقي الجميع مع «سندريلا»، ومعها يخوضون المغامرة السعيدة، التي قد تغير من نهايات القصة، وتلبسها ثوب الفرح.

بين أروقة غاليريهات الفنون المنتشرة في زوايا دبي، يمكن أن تتلمس الجمال، من خلال عديد المعارض الفنية التي تحمل تواقيع مجموعة من الفنانين المعروفين عالمياً، وفي الوقت ذاته، يمكن لذواقة الفنون، الاستمتاع به، وهم «جلوس في بيوتهم»، وذلك عبر متابعتهم لعدد من المعارض الافتراضية، التي ينظمها «السركال أون لاين» في دبي، أولها يحمل عنوان «تشي ـ كا»، الذي يتيح لزواره التفاعل مع الثقافة والمجتمع الياباني، حيث يلعب مجموعة من المصورين اليابانيين المعاصرين دور البطولة فيه، من خلال تقديمهم بالتعاون مع استوديو اينشتاين«في طوكيو، مجموعة مختارة من الصور الرقمية الرائعة.

الأمر ذاته ينسحب على معرض «سفين إم» الافتراضي، الذي يأخذ زواره في رحلة ثرية بالمعرفة، يطلعون خلالها على أعمال المصمم سفين مولر، الذي يعد رائداً في مجاله، وهو الذي يعرف بأنه العقل الذي يقف وراء مشاريع «آرت دبي» و«داون تاون ديزاين» في دبي.

إبهار

لا تكتفي غاليريهات دبي، بإبهار زوارها بما تقدمه من أعمال ومعارض فنية، ليتسع مداها من خلال تقديم فرص تعليمية ثرية، تمكنهم من تعلم «أصول العمل الفني»، وذلك من خلال ورش عمل فنية عديدة، تتولى تقديمها الفنانة والمصممة سناء ميرشانت، العاشقة للألوان الصارخة، والتي تعودت أن تصبغ الجمال على أي شيء أمامها، خلال الشهر الجاري، ستقدم سناء في 11 الجاري في «ذا ووركشوب دبي»، ورشة حول الرسم باستخدام مادة الريزين، التي ستمكن الجميع من اكتشاف مواهبهم في صنع أعمال فنية رائعة، وكيفية رسم لوحات جميلة لشواطئ دبي.

كما ستتولى سناء أيضاً تقديم ورشة «الرسم باستخدام أوراق الذهب»، بحيث تساعدهم على إضفاء الجمال على ما يحلو لهم من أدوات.

لعشاق التصوير «نصيب» من الورش التعليمية، التي تمكنهم من تطوير مواهبهم، وهي مهمة يتولاها جلف فوتو بلس، ويقدمها في 24 الجاري، من خلال ورشة «تصوير وتطوير الأفلام»، حيث سيتمكن روادها من تعلم أساسيات التصوير وتطوير الأفلام عبر تجارب علمية، تطلعهم على تاريخ هذا الفن، وتمكنهم من التقاط صور عديدة ستظل خالدة في ذاكرتهم.

ومع حلول مساء كل سبت، سيكون الأطفال على موعد مع «قصص خيالية مسلية»، يقدمها لهم مجموعة من «القراء الموهوبين» بالتعاون مع ذا وورلد أوف ستوريز، ضمن أجواء مليئة بالألوان والأزياء والرقص والمؤثرات الخاصة، التي ستكفل للأطفال الذهاب إلى عوالم من الخيال.

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