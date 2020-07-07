انتحار فنان شهير بعد تركه رسائل حب مؤثرة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم، عن انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة، لكن تغريداته الأخيرة على "تويتر" قبيل رحيله، أشارت لمعاناته من أزمة عاطفية حادة ربما تكون قد دفعته للانتحار، وفق ما نشرته روسيا اليوم.

وكان الممثل الأمريكي الشاب بايرون بيرنستين، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، على علاقة عاطفية بفتاة جميلة، لكن أخبارها انقطعت فجأة بعد أن أقدم على طلب الزواج منها.

وكان ذلك آخر ما كتبه بايرون بيرنستين، عبر حسابه على "تويتر"، من خلال 4 تغريدات، بتاريخ 2 يوليو الجاري، كشف في الأولى منها، أنه طلب الزواج من حبيبته التي لم يرها منذ 6 أشهر، ولكن لم يتسلم أي رد منها.

أما في التغريدة الثانية، فكتب بايرون يقول: "أعلم أنني سأكون دائما مجنونا جدا … وهذا دليل … ولكن على الأقل لن تشعر بالملل معي أبدا .. هل ستتزوجيني يا بيكا؟".

بينما نشر بايرون في تغريدته الثالثة: "يرجى فقط معرفة في هذه المواقف أن الشخص المجنون لا يشعر بالتحكم في أفعاله".

لكن بايرون كتب في تغريدة الوداع الأخيرة: "آه، أشعر بالسوء تجاه أي شخص عليه التعامل مع جنوني".

الجدير بالذكر أن بايرون بيرنستين، هو نجم تويتش، وهي منصة بث مرئية حية تملكها شركة أمازون، وبدأت تويتش في يونيو 2011 كفرع من منصة البث المرئي الحي للموضوعات العامة Justin.tv.

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