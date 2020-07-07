سعر ساعة محمد رمضان حديث مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له في حسابه الخاص عبر "إنستغرام" كنوع من الدعاية للفيديو كليب الجديد الذي سيبدأ عرضه قريباً "تيك توك"، والذي يتعاون فيه مع الـ"دي جي" الإسباني الشهير سوبر ساكو.

ولكن ما أثار حفيظة الجمهور في الصورة هي الساعة التي كان يضعها محمد رمضان والتي كان يبدو أنها باهظة الثمن، حيث كان مظهرها أنيقاً وبرّاقاً.

وفي البحث عن نوعية الساعة اتضح أنها تنتمي لمجموعة دار ساعات شهيرة، مصنوعة من الذهب الأبيض وتحتوي على أكثر من 900 ماسة ضمن إطارها الداخلي والخارجي، ويبلغ ثمنها 275 ألف دولار.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان تعاقد مؤخرا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسي، على إنتاج أعماله لمدة عامين مقبلين.

كان محمد رمضان أعلن عن نيته تقديم مسلسل "الإمبراطور" في رمضان 2021 عن قصة حياة الفنان أحمد زكي ويتولى كتابته بشير الديك.

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