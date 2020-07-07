السعودية: أعلنوا في الـ "سناب شات" متباهين بفعلتهم.. فقبضت عليهم الشرطة "فيديو"
قاد إعلان نشره محل ملابس في تطبيق "سناب شات" في السعودية إلى ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية.
وأعلنت وزارة التجارة ضبطها لمحل الملابس المقلدة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" من خلال رصدها إعلاناً مخالفاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية، وجارٍ اتخاذ الإجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".
وأضافت: يعد بيعها انتهاكاً لنظام العلامات التجارية.
#السعودية: أعلنوا في الـ #سناب_شات متباهين بفعلتهم.. فقبضت عليهم #الشرطة https://t.co/hFXfsrPyS7#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2KtkZ3Ni6p— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 7, 2020
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