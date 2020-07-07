السعودية: أعلنوا في الـ "سناب شات" متباهين بفعلتهم.. فقبضت عليهم الشرطة "فيديو"

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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قاد إعلان نشره محل ملابس في تطبيق "سناب شات" في السعودية إلى ضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية.

وأعلنت وزارة التجارة ضبطها لمحل الملابس المقلدة عبر حسابها في تويتر: "التجارة" من خلال رصدها إعلاناً مخالفاً عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية، وجارٍ اتخاذ الإجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".

وأضافت: يعد بيعها انتهاكاً لنظام العلامات التجارية.

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