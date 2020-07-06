وفاة فنان أمريكي بفيروس كورونا بعد 90 يوماً من المعاناة

المصدر: وكالات

توفي الممثل نيك كورديرو، أمس الأحد في أحد مستشفيات لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد منذ أواخر شهر مارس الماضي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الممثل الذي رشح لجائزة توني عن مسرحية الرصاص فوق برودواي الموسيقية لعام 2014 وبدا على أعتاب مسار مهني بارز، توفي في 5 يوليو عن عمر 41 عاما بسبب كورونا.

وأعلنت زوجته أماندا كلوتس على صفحتها على انستغرام وفاته.

وأدخل كورديرو المستشفى في أواخر مارس، ولم يعان من ظروف صحية أخرى، ولكن بعد وضعه على جهاز التنفس الصناعي، أصيب بجلطات دموية، وعانى من تخثر في ساقه اليمنى ولم يتمكن من النزول من السرير على أصابع قدمه، ما أجبر الأطباء على بترها.

وكانت زوجته، وهي مدربة للياقة البدنية تنشر تحديثات منتظمة عن صحته، وأطلقت هاشتاغ يومي "استيقظ يا نيك" لإظهار دعمها له خلال الفترة غيبوبته، حيث صارع الفيروس نحو 90 يوما قبل أن يتوفى.

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