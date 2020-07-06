التقاط صورة يكلف أمريكية حياتها في موقع سياحي شهير

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت امرأة أمريكية من ولاية أريزونا حتفها على الفور إثر سقوطها من ارتفاع 30 متراً، أثناء التقاطها صورة في منطقة "جراند كانيون" أو الوادي العظيم.

وتمكنت قوات الشرطة، الأحد، من انتشال جثة ماريا سالغادو لوبيز، البالغة من العمر 59 عاماً، بعد سقوطها الجمعة من ارتفاع كبير في منطقة "الوادي العظيم".

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن "الديلي ميل" البريطانية، أن ماريا كانت تتنزه في الموقع، وتلتقط الصور، رفقة عائلتها، حين وقع حادث سقوطها.

ويرتبط "الوادي العظيم" بسلسلة من الحوادث المميتة، حيث شهد عام 2018 وفاة 17 شخصاً، في حين توفي أربعة أشخاص على الأقل في العام الماضي.

وبحسب المتحدثة باسم متنزه "جراند كانيون الوطني"، فانيسا سيغا سيرفانتس، فإن متوسط الوفيات التي تسجل في الموقع هو 12 سنوياً، وترجع لأسباب متعددة كالسقوط أثناء التقاط الصور أو الغرق أو الحمّى.

ويعد المتنزه واحداً من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث اجتذب ما يقرب من 6.4 مليون زائر عام 2018.

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