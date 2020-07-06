مصمم يقترح تحويل الطائرات والسفن لأوعية للنباتات لخفض استهلاك الطاقة!

المصدر: إعداد: نهى حوّا

مع تراجع الطلب على الرحلات بشكل كبير خلال جائحة كوفيد 19، اقترح المصمم، نيكولاس عبد القادر، في خطوة جريئة، أخيراً، استخداماً آخر للمركبات التي تحرق الوقود في العالم، ويتمثل في تحويل تلك المركبات إلى أوعية عملاقة للنباتات، مناشداً العالم بإبطاء استهلاك الطاقة، وفقاً لما نشرته "سي إن إن" الأمريكية.

وفي مشروعه الخاص بالتصوير بعنوان "الاستعجال في الابطاء"، يتخيل المصمم عالم ما بعد الجائحة حيث الطائرات والسفن والسيارات تم تحويلها إلى أوعية لاحتواء النباتات والأشجار.

مبدعاً صوراً يجري التلاعب عليها رقمياً، من منزله بباريس خلال الإقفال التام، قال عبد القادر لشبكة تلفزيون " سي إن إن"، إن تلك الصور التي تمثل حسب وصفه "رؤية خيالية لمجتمع ما بعد الإنتاج"، تشكل نداء لإبطاء استخدام الطاقة. ويأمل أن تساعد المشاهدين في التفكير بنوع العالم الذي يعودون إليه ما بعد الجائحة.

وأضاف عبد القادر في رسالة إلكترونية: "أود أن يتمكن الناس من التساؤل عن مكانهم الحالي في العالم، وعلاقتهم بالطبيعة وتأثير قراراتهم خاصة على الاستهلاك، والتنوع الحيوي بأكمله"، مضيفاً: "كوكب الأرض مريض، وهذا أمر مخيف، لكن إصلاحه وشفاءنا أيضا بحاجة حسب اعتقادي أكثر من أي وقت مضى لوجهات نظر تثير البهجة ورسائل إيجابية".

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