شاهد.. مسابقة التهام النقانق

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت ولاية نيويورك تحدي "ناثان فيماس" السنوي لأكل النقانق، والذي يقام عادة كل عام في كوني أيلاند في الرابع من يوليو.

تقام المسابقة، التي تقام منذ العام 1916، حول سرعة وكمية قطع النقانق التي يتمكن المشاركون من التهامها خلال المسابقة التي تبلغ مدتها 10 دقائق، بحسب "يورونيوز".

وتمكن جوي تشيستنت، في الدفاع عن لقبه بعد أن فاز بالمركز الأول لهذا العام، وذلك للمرة الثانية عشر في آخر ثلاثة عشر عاما.

واستطاع تشيستنت، الذي يبلغ وزنه 100 كيلوغرام، أن يلتهم 75 قطعة نقانق، محطما رقمه القياسي السابق والذي بلغ 74 قطعة.

أما في منافسات السيدات، فتمكنت ميكي سودو من الفوز والاحتفاظ بلقبها للمرة السادسة بعد تحطيم الرقم القياسي والتهام 48.5 قطعة نقانق.

وبسبب جائحة فيروس كورونا، لم تقم منافسة هذا العام في موقعها التقليدي في كوني أيلاند، حيث قرر القائمون على المسابقة تخصيص قاعة مغلقة للحدث الذي أقيم من دون متفرجين.

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