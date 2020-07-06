«العين السينمائي» يفتح باب التسجيل للمشاركة في دورته الثالثة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مهرجان «العين السينمائي» عن فتح باب تسجيل للأفلام المشاركة في دورته الثالثة، والتي ستنطلق في مدينة العين 23 يناير 2021، ووجهت إدارة المهرجان الدعوة للسينمائيين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين في دولة الإمارات لتقديم أفلامهم، ليكون منصة لاكتشاف وتقديم أفضل إنتاجات ومواهب السينما في المنطقة، حيث سيبدأ المهرجان بتلقي طلبات الأفلام المنافسة على الجوائز في فئات الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة، ضمن مسابقاته الرسمية الـ6: «الصقر الإماراتي الطويل والقصير» و«الصقر الخليجي الطويل والقصير» و«الصقر لأفلام الطلبة» و«الصقر لأفلام المقيمين»، فيما سيُغلق باب التقديم 10 نوفمبر المقبل.

وحول الاستعدادات لهذه الدورة، لفت عامر سالمين المري، مؤسس ومدير عام المهرجان، إلى أنه رغم تأثير «كورونا» في صناعة السينما، إلا أن «العين السينمائي» أعلن إقامة المهرجان مع وضع خطط جديدة في حال استمر الوضع كما هو عليه، سواء بالالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية، أو إقامة المهرجان «أونلاين».

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