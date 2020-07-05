عادل إمام ينعى رجاء الجداوي

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى الفنان المصري عادل إمام، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفيت صباح اليوم الأحد، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونشر عادل إمام صورة له برفقة الفنانة الراحلة من مسرحية الواد سيد الشغال عبر حسابه على "انستغرام" وعلق عليها: "وداعًا الفنانة القديرة رجاء الجداوي".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي صباح اليوم الأحد بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 86 عاما.

يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد تدهور حالتها الصحية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز