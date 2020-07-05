تعرف على الاسم والسن الحقيقيين لرجاء الجداوي

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وسائل إعلام مصرية صورة بطاقة الرقم القومي للفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي .

وأظهرت البيانات الاسم الحقيقي للراحلة وهو نجاة علي حسن الجداوي، من مواليد 6 سبتمبر 1934، (86 عاماً).

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، بعد تواجدها لمدة 43 يوما إثر مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، حيث أصيبت بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية اليوم.

وكانت الفنانة الراحلة تعاني قبل وفاتها من أزمة كبيرة في التنفس بسبب تليف الرئتين، بعد تأثرهما بشكل كبير من الفيروس، وكانت على جهاز تنفس صناعي اختراقي، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل "pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجتها إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

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