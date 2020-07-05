لجنة مكافحة كورونا بمصر تؤكد أن وفاة رجاء الجداوى جرس إنذار

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر والمتابع لحالة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ان وفاة الفنانة جرس إنذار وعبرة ، حتى لا يهمل الناس فيروس كورونا بأي حال من الأحوال.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية إن الفنانة الراحلة كانت تتحدث عن ضرورة أن يأخذ الناس حذرهم في مواجهة كورونا، ويعرفوا دور الأطباء والأطقم الطبية.

واشار إلى انه يجب أخذ العبر والحذر من وفاتها في مواجهة كورونا حتى لا نفقد الكثير من أهالينا.. وفاتها جرس إنذار حتى لا يهمل المواطنون هذا الفيروس بأي حال من الأحوال".

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