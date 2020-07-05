بالفيديو.. بقاء جثة متوفى بكورونا في وسط الشارع لمدة أسبوع

المصدر: البيان الإلكتروني

بقي تابوت يحمل جثة ضحية توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمدينة كوتشابامبا في بوليفيا وسط شارع رئيسي لمدة أسبوع.

والمتوف يبلغ من العمر 62 عامًا توفي في منزله وترك أقاربه النعش في الشارع. وبحسب وسائل الإعلام المحلية وفق يورونيوز فإن العديد من ذوي الضحية مصابون أيضا بفيروس كورونا ولم يتمكنوا من دفن جثة قريبهم بسبب اكتظاظ محارق الجثث في المدينة وقوائم الانتظار الطويلة.

بقاء جثة متوفى بكورونا في وسط الشارع لمدة أسبوعhttps://t.co/oQItfhwxSc#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TrF0FTS7GL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 5, 2020

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